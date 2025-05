ACM: overstappen van cloudprovider moet eenvoudiger worden

Het moet eenvoudiger worden om van cloudprovider over te stappen of diensten van verschillende partijen te combineren, zo vindt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De toezichthouder gaat gebruikers van clouddiensten voorlichting geven over hun rechten bij het overstappen naar een andere aanbieder, zo laat de ACM in de vandaag verschenen 'Focus op digitale economie' weten.

"Bedrijven en organisaties zijn in hoge mate afhankelijk van een enkele grote cloudpartijen. Er worden vraagtekens gezet bij de wenselijkheid dat gevoelige informatie wordt opgeslagen bij slechts een klein aantal (niet-Europese) grote techbedrijven", aldus de toezichthouder. "Overstappen van cloudaanbieder of het combineren van diensten van verschillende aanbieders moet eenvoudiger worden. Zo kunnen nieuwe spelers toetreden of groeien en wordt de markt concurrerender. Dat is goed voor de prijs en de kwaliteit van clouddiensten en voor het streven naar meer strategische autonomie voor Europa."

De ACM werkt samen met de Europese Commissie en andere Europese toezichthouders aan de implementatie van de Data Act. Die zou gebruikers meer rechten moeten geven als het gaat om overstappen en het gebruik van clouddiensten van meerdere cloudprovider. De ACM zegt aan voorlichting te werken voor gebruikers om hen te wijzen op hun rechten bij het overstappen en gecombineerd gebruik van clouddiensten.