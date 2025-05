Steeds meer apotheken, bioscopen en parkeerlocaties weigeren contant geld, zo stelt De Nederlandsche Bank (DNB) op basis van onderzoek onder vijfduizend winkels en negenhonderd marktkramen. "Bij steeds meer ondernemers in de sectoren bioscopen en apotheken zien we 'pin only'-stickers. In 2024 accepteerde 38 procent van de bioscopen geen cash, dat was in 2023 nog 27 procent", aldus DNB. Bij apotheken steeg het percentage cashweigeraars van 16 procent in 2023 naar 21 procent vorig jaar. Daarnaast kende ook de sector parkeren met 21 procent een relatief hoog aandeel aan locaties waar niet contant betaald kan worden.

Winkels waar alleen met pin betaald kan worden bevinden zich vooral in de grotere steden. In woonplaatsen met meer dan 175.000 inwoners kan bij 1 op de 10 verkooppunten alleen met pin worden betaald, terwijl dit in dorpen met minder dan 5.000 inwoners bij 1 op de 100 geldt. Verder werden in Flevoland en Noord-Holland de meeste winkellocaties met 'pin only' stickers geteld, in Zeeland werd de sticker het minst gezien.

DNB zegt het belangrijk te vinden dat mensen met contant geld kunnen blijven betalen. "Zonder contant geld wordt het voor sommige mensen moeilijker om hun aankopen te doen, terwijl betalen voor iedereen gemakkelijk zou moeten zijn." Daarnaast is er een Nederlandse wettelijke acceptatieplicht voor contante betalingen in de maak.