SIDN: zelf bouwen van registratiesysteem geen haalbare optie meer

Het opnieuw zelf bouwen van een systeem voor het registreren en verhuizen van .nl-domeinnamen was geen haalbare optie meer, zo stelt de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), de organisatie die de .nl-domeinnamen beheert. In 2023 maakte SIDN al bekend dat het naar een nieuw registratieplatform ging migreren dat het samen met het Canadese CIRA zal ontwikkelen en beheren. CIRA is verantwoordelijk voor het .ca-domein.

Het huidige registratiesysteem (DRS5) is aan vervanging toe. Dit registratiesysteem werd door SIDN zelf ontwikkeld en was de opvolger van DRS4. Vandaag zegt de stichting dat het opnieuw zelf bouwen van een registratiesysteem voor uitsluitend eigen gebruik geen haalbare optie was. Er werden vervolgens verschillende opties onderzocht, waaronder het gebruikmaken van een opensourcesysteem, een bestaand systeem kopen of samenwerken met één of meerdere collega-registry’s op basis van een bestaand systeem.

Uiteindelijk bleef de optie om met een andere registry samen te werken over. "Net als wij staan veel andere registry’s voor grote uitdagingen, zoals steeds geavanceerdere cybersecuritydreigingen, hogere kwaliteits- en continuïteitseisen, toenemende complexiteit en kosten van de kern-it-diensten, schaars it-personeel met de benodigde kwaliteit tegenover een sterk afgenomen groei van de domeinnaammarkt", zegt SIDN-ceo Roelof Meijer. "Dit, samen met onze conclusie dat opnieuw alleen zelfbouwen voor uitsluitend eigen gebruik geen haalbare optie meer is, maakte dat we uiteindelijk kozen voor samenwerking met een andere registry."

"Ondanks dat .nl het vierde grootste landendomein ter wereld is, is het zelfs voor ons een uitdaging om alle (cyber)risico’s te ondervangen en te kunnen voldoen aan alle eisen die wij en onze klanten aan ons registratiesysteem stellen", gaat Meijer verder. Hij voegt toe dat de mondiale trend van stagnerende groei ook .nl treft, terwijl de kosten van SIDN blijven stijgen. "Voor kleinere landendomeinen (ccTLD’s) vormt dit nog een veel grotere uitdaging."