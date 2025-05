Zweden klagen vaker bij toezichthouder over cameratoezicht door buren

Zweden klagen vaker bij de Zweedse privacytoezichthouder IMY over cameratoezicht door de buren. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers. Vorig jaar ontving IMY 523 klachten over dergelijke camerasurveillance. "Een meerderheid gaat over surveillance van private individuen - meestal tussen buren", aldus de toezichthouder. Een jaar eerder ging het nog om 432 klachten en in 2022 werd er 310 keer over cameratoezicht geklaagd.

IMY stelt dat personen het recht hebben om hun eigendommen te filmen, maar dat hier wel regels aan zijn verbonden. Zo mag er geen eigendom van de buren of openbare plekken worden gefilmd, stelt de toezichthouder. Die heeft verschillende tips voor het toepassen van cameratoezicht gegeven. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aanpassen van de filmhoek of het gebruik van een filter om zo alleen eigen spullen en plekken te filmen. Tevens mogen gemaakte beelden niet worden verspreid, bijvoorbeeld via social media. Daarnaast moeten mensen duidelijk maken dat cameratoezicht plaatsvindt.