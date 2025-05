Minister: permanent werken aan cyberbewustzijn van zorgpersoneel

Er moet permanent worden gewerkt aan het cyberbewustzijn onder zorgpersoneel, zo stelt minister Agema van Volksgezondheid. "In de zorg is het een permanent balanceren tussen gebruikersgemak en de patiënt- en dataveiligheid van de patiënt", aldus de bewindsvrouw. "Zorgprofessionals spelen een cruciale rol in het bewaken van die veiligheid. Bronnen vermelden dat circa 75 procent van de cyberincidenten in de zorg gedrag gerelateerd is."

Volgens Agema moet er daarom permanent worden gewerkt aan het cyberbewustzijn onder zorgprofessionals. Als voorbeeld noemt ze laagdrempelige en online trainingsmodules en cursussen. De minister reageerde op vragen uit de Kamer over een Europees actieplan om de cybersecurity van ziekenhuizen en zorgaanbieders te verbeteren, onder andere tegen ransomware-aanvallen.

Het actieplan en de voorgestelde maatregelen zijn onderverdeeld in vijf thema’s: preventie, detectie, respons, herstel en afschrikking. Het gaat onder andere om online trainingen en cursussen. Hoe die eruit gaan zien en wanneer de Europese Commissie die beschikbaar zal stellen is nog niet bekend, meldt Agema. "De voorgestelde actie in het actieplan stelt dat deze begin 2026 zullen worden ontworpen en vervolgens verspreid."

Het kabinet liet afgelopen februari al weten het doel van het actieplan te verwelkomen. "Aangezien de zorginstellingen dicht bij de burger staan en geavanceerde cyberaanvallen grote consequenties hebben op patiëntveiligheid en de samenleving, is het van belang de digitale weerbaarheid van zorginstellingen te vergroten." Verder is het kabinet positief over de aandacht in het actieplan voor ransomware en de voorstellen om de aanpak van ransomware te versterken.