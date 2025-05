Britse supermarktketen Co-op meldt lege schappen door cyberaanval

Steeds meer winkels van de Britse supermarktketen Co-op hebben als gevolg van een cyberaanval met lege schappen te maken. Op het Schotse eiland Islay, waar Co-op de enige grote supermarkt is, kan de keten geen vers voedsel bieden en zijn ook allerlei andere schappen leeg. Verschillende Britse nieuwssites waaronder de BBC berichten over lege schappen bij allerlei winkels van Co-op.

De aanval, die eind april plaatsvond, heeft impact op de bevoorrading van de supermarkten. Zo is er een gebrek aan vers fruit en groente, maar ook ingeblikt voedsel en sigaretten zijn in steeds meer Co-op-winkels lastiger te vinden. Medewerkers laten tegenover The Record weten dat bevoorrading vanuit grote depots minder dan twintig procent is van de normale capaciteit. Een werknemer denkt dat het nog tot zeker juni zal duren voordat de situatie is hersteld. Co-op heeft zelf nog geen uitspraken gedaan over wanneer alle winkels weer volledig zijn bevoorraad. Details over het incident zijn nog altijd niet openbaar gemaakt. De aanvallers claimen de gegevens van twintig miljoen klanten in handen te hebben.