Cyberagentschap VS verspreidt adviezen alleen nog via mail en social media

Het Amerikaanse cyberagentschap CISA gaat informatie over beveiligingsupdates en beveiligingsadviezen alleen nog via e-mail en social media verspreiden, zo heeft het aangekondigd. Het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security waarschuwt regelmatig voor kwetsbaarheden, actief aangevallen beveiligingslekken, campagnes van statelijke actoren en cybercriminelen en geeft ook beveiligingsadviezen.

Deze informatie verschijnt op de Cybersecurity Alerts & Advisories webpagina. Het CISA heeft nu besloten om op deze pagina alleen nog urgente informatie over opkomende dreigingen en 'major cyber activity' te geven. "CISA wil dat deze vitale informatie de aandacht krijgt die het verdient en dat die eenvoudiger te vinden is", aldus het agentschap. Daarom zal berichtgeving over 'cybersecurity updates' en beveiligingsadviezen niet meer op deze pagina zijn te vinden en alleen nog via social media en e-mail worden gedeeld.