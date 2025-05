AP gaat controleren hoe gemeenten met privacy van burgers omgaan

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) doet de komende maanden onderzoek naar hoe gemeenten omgaan met de persoonsgegevens en privacy van burgers. Zo wordt er gekeken of er een volledig en actueel overzicht is van het verwerkingsregister, waarin staat wat gemeenten doen met de persoonsgegevens van inwoners. Verder wordt gekeken of gemeenten risicoanalyses uitvoeren naar de privacyrisico's bij het verwerken van persoonsgegevens.

Als laatste kijkt de AP naar het interne privacytoezicht door de functionaris gegevensbescherming (FG). "Deze zaken op orde hebben, vormt de basis voor een correcte omgang met persoonsgegevens. Daar hebben inwoners recht op. Daarom gaat de AP bij gemeenten kijken hoe het zit", aldus de privacytoezichthouder. Afhankelijk van de uitkomsten zal de Autoriteit Persoonsgegevens uitleggen hoe gemeenten zaken moeten verbeteren.

"Het uiteindelijke doel van deze toezichtsbezoeken is de bescherming en vrijheid van mensen. Het toezien op naleving van de privacyregels door gemeenten is daartoe een middel. De AP is er niet op uit om gemeenten te bestraffen. Liever helpen we ze op weg", zegt AP-vicevoorzitter Monique Verdier.