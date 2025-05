Kan mijn muziek gebruikt worden om AI te trainen zonder dat daar royalty's voor worden afgedragen?

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: Bij steeds meer muziekdistributiediensten staat in de voorwaarden dat je muziek gebruikt mag worden om AI diensten te trainen. Bij sommige diensten heb je nog een opt-out optie maar bij bijvoorbeeld Soundcloud kan dat niet en staat er dit standaard in de gebruiksvoorwaarden. Hierdoor kan dus je muziek gebruikt worden om AI te trainen en muziek te genereren zonder dat daar royalty's voor worden afgedragen. Mag dat zo maar?

Antwoord: Ja, dat mag. Het auteursrecht is wat dit betreft makkelijker te passeren dan bijvoorbeeld de omgang met persoonsgegevens onder de AVG.

Hoofdregel is natuurlijk dat je als dienstverlener niets mag met content van je klant, wat net zo goed geldt bij een dienst als Soundcloud waar je muziek uploadt om deze te distribueren en te ontsluiten naar een groot nieuw publiek.

Het is echter al heel lang algemeen aanvaard dat je in gebruiksvoorwaarden een licentie of gebruiksrecht kunt geven aan een dienstverlener. Dat hoeft niet met een apart contract en er hoeft zelfs geen vergoeding tegenover te staan. Een zinnetje zo simpel als "U geeft een onbeperkte licentie aan Soundcloud door het uploaden van uw werk" is dus juridisch bindend én genoeg voor zo'n dienstverlener.

Er is geen mogelijkheid hier wat tegen te doen, bijvoorbeeld door bij de upload een voorbehoud te maken of dit apart te melden. Natuurlijk kán het bedrijf je een uitzondering geven, maar gezien het juridisch uitgangspunt is er geen reden voor ze om dat te doen. De enige optie is geen Soundcloud gebruiken als die voorwaarde je niet bevalt.

Voor hele grote platforms zijn er sinds een tijdje de DSA en DMA, die beiden regels bevatten om het een beetje eerlijk te houden. Maar geen van die twee Europese verordeningen stelt grenzen aan wat men in een auteursrechtlicentie mag opeisen.

Arnoud Engelfriet is ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als chief knowledge officer bij juridisch adviesbureau ICTRecht en blogt dagelijks over internetrecht. Hij schreef onder meer de boeken ICT&Recht en AI&Algorithms, en verzorgt de opleiding tot Certified Cybersecurity Compliance Officer.