Luchtvaartautoriteit: cyberdreigingen zijn als ontwakende vulkaan

Cyberdreigingen zijn als een soort ontwakende vulkaan, waarbij een grootschalige uitbarsting verregaande gevolgen kan hebben voor de veiligheid en stabiliteit van de samenleving, zo stelt de Luchtvaartautoriteit van de Inspectie Leefomgeving en Transport in de Staat van de luchtvaart 2025. Minister Madlener van Infrastructuur en Waterstaat laat in een reactie op het rapport weten dat de luchtvaartsector erg afhankelijk is van digitalisering, en goed voorbereid moet zijn op digitale verstoringen en incidenten.

Volgens de Luchtvaartautoriteit worden luchtvaartbedrijven steeds vaker geconfronteerd met ransomware-aanvallen in combinatie met pogingen tot diefstal van data. Cyberaanvallen kunnen zorgen voor reputatieschade, economische schade en operationele verstoringen, maar ook de fysieke veiligheid in gevaar brengen. "Het meest verontrustende aspect van cyberdreigingen in de luchtvaart is het potentiële gevaar voor de fysieke veiligheid van passagiers en bemanning, maar ook van mensen op de grond. Een succesvolle aanval op een luchtverkeersleidingssysteem of luchthavensysteem kan rampzalige gevolgen hebben."

De Luchtvaartautoriteit omschrijft cyberaanvallen als een ontwakende vulkaan. "Onder de oppervlakte bouwt zich spanning op, veroorzaakt door steeds meer en geavanceerder cyberaanvallen en kwetsbaarheden in systemen. Soms zijn er kleine erupties, zoals gerichte aanvallen op een speciiek systeem of GPS-jamming. Het grootste gevaar schuilt echter in een grootschalige uitbarsting", zo staat in het rapport. "Zo’n uitbarsting zou verregaande gevolgen hebben voor de veiligheid en stabiliteit van de samenleving."

De luchtvaartsector krijgt van de Luchtvaartautoriteit verschillende aanbevelingen, zoals het investeren in cybersecurity, samenwerken met overheid en techbedrijven, ontwikkelen van richtlijnen voor cybersecurity in de luchtvaart, training en bewustwording en het ontwikkelen van incidentresponsplannen. "Aangezien de luchtvaartsector erg afhankelijk is van digitalisering, moet zij goed voorbereid zijn op (digitale) verstoringen en incidenten. Samen met organisaties uit de luchtvaartsector werkt het ministerie nauw samen om de kennis en bewustwording te blijven vergroten", reageert minister Madlener op het rapport.

De bewindsman voegt toe dat zijn ministerie werkt aan het versterken van de cyberweerbaarheid via het programma ‘Versterken cyberweerbaarheid in de luchtvaart- en maritieme sector’. "Hier wordt nauw samengewerkt met organisaties uit onmisbare (vitale) sectoren, met als doel het vergroten van de kennis en bewustwording over cybersecurity. Als onderdeel van het programma worden onder andere cybertrainingen, conferenties en hulpmiddelen (handreikingen) aangeboden om de cyberweerbaarheid te versterken."