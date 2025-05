Grootste staalproducent Noord-Amerika getroffen door cyberincident

Nucor, de grootste staalproducent van Noord-Amerika, is getroffen door een 'cybersecurity-incident' en heeft daarop besloten een deel van de productie uit te schakelen. Dat staat in een document dat het bedrijf vandaag bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC indiende. Nucor stelt dat het onlangs ontdekte dat een 'ongeautoriseerde derde partij' toegang tot systemen had gekregen.

Na ontdekking van het incident werd besloten het incidentresponsplan in werking te stellen, waarbij mogelijk getroffen systemen offline werden gehaald. Op dit moment doet Nucor samen met 'vooraanstaande externe cybersecurityexperts' onderzoek naar het incident. Verder meldt de staalproducent dat het uit voorzorg op verschillende locaties tijdelijk en proactief de productie is gestopt, maar het inmiddels ook bezig is om getroffen operaties te herstarten. Verdere details over het soort incident en hoe de aanvallers toegang tot systemen konden krijgen zijn niet bekendgemaakt.