Cyberagentschap VS blijft cybersecurity-updates toch via website delen

Het Amerikaanse cyberagentschap CISA is teruggekomen op het besluit om beveiligingsadviezen en cybersecurity-updates niet meer via de eigen website te delen. Eerder deze week liet het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security nog weten dat het deze informatie voortaan alleen via e-mail en social media zou verspreiden.

Het CISA waarschuwt regelmatig voor kwetsbaarheden, actief aangevallen beveiligingslekken, campagnes van statelijke actoren en cybercriminelen en geeft ook beveiligingsadviezen. Deze informatie verschijnt op de Cybersecurity Alerts & Advisories webpagina. Het CISA stelde maandag dat het op deze pagina alleen nog urgente informatie over opkomende dreigingen en 'major cyber activity' zou geven.

In een update laat het Amerikaanse cyberagentschap nu weten dat de beslissing was bedoeld om de gebruikerservaring te verbeteren. "We erkennen dat dit voor enige verwarring in de cybercommunity heeft gezorgd. Daarom hebben we onmiddellijke aanpassingen gestaakt terwijl we de beste aanpak voor het delen met onze stakeholders opnieuw zullen bekijken."