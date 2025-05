Gegevens 70.000 klanten Belgische telecomproviders bij Effortel gelekt

Het Belgische Effortel heeft de gegevens van 70.000 klanten van Belgische virtuele telecomproviders gelekt, zo heeft het zelf bekendgemaakt. Het gaat om Carrefour, Neibo en Undo. Effortel is een Mobiele Virtuele Netwerk Enabler (MVNE) waar verschillende virtuele telecomproviders gebruik van maken. Het bedrijf bevindt zich als technische partij tussen het fysieke netwerk van telecombedrijven zoals Orange of Proximus en de virtuele telecomprovider.

Onder andere supermarktketen Carrefour en partijen als Neibo en Undo maken er gebruik van. Wanneer mensen bij deze partijen een simkaart bestellen regelt Effortel alles achter de schermen. In België is het gebruik van anonieme simkaarten verboden. Telecomproviders moeten dan ook bijhouden wie met welke simkaart belt, zo meldt Het Laatste Nieuws. Daar is het misgegaan. "We waren bezig met het testen van een nieuw systeem om gegevens naar de Centrale Nummerdatabank van de overheid door te sturen. We waren bezig met het testen van een nieuw systeem om gegevens naar de Centrale Nummerdatabank van de overheid door te sturen", aldus Effortel.

"Voor die integratie hebben we testen uitgevoerd en zijn er bestanden met klantgegevens gegenereerd die helaas gelekt zijn. Via het supportportaal tussen de MVNO’s en Telfort wist een hacker in te dringen en zo toegang te krijgen tot die bestanden", verklaart Effortel tegenover DataNews. De gelekte gegevens bestaan uit naam, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, fysiek adres, btw-nummer, taal, abonnementsnummer en technische identificatiegegevens zoals het simkaartnummer.

"60 tot 65 procent van de eindklanten bevestigt haar identiteit via een online betaling. Van hen zijn er dus geen identiteitsgegevens bewaard. Er is wel een payment ID, maar dat zijn cijfers die je enkel kan koppelen aan persoonsgegevens via de betalingsprovider", voegt Effortel toe. Carrefour meldde eerder al dat de gegevens van 64.000 klanten waren gelekt.