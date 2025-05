Cyberspionage vanaf vandaag strafbaar in Nederland

Cyberspionage is vanaf vandaag strafbaar in Nederland. Computermisdrijven die worden begaan voor het plegen van cyberspionage kunnen met een derde worden verhoogd. Het Wetboek van Strafrecht heeft hiervoor een nieuwe strafbepaling gekregen (pdf). "Vanwege de opkomst van digitale spionage kunnen ook computermisdrijven zwaarder worden bestraft als deze begaan zijn voor een buitenlandse overheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het hacken van een computersysteem", zo laat de AIVD weten.

Computermisdrijven konden al worden bestraft, maar volgens voormalig Justitieminister Yesilgöz kwam in het geval van cyberspionage de ernst hiervan niet goed in de strafmaat terug. "In verschillende computermisdrijven zijn wel strafverzwarende omstandigheden opgenomen, zoals de omstandigheid dat het strafbare feit is gepleegd met het oogmerk om zichzelf of een ander wederrechtelijk te bevoordelen. De omstandigheid dat het feit is gepleegd ten behoeve van een buitenlandse mogendheid geldt echter nog niet als strafverzwarend."

Het strafmaximum voor computermisdrijven die een belangrijke rol kunnen spelen bij spionage, zoals het inbreken op systemen en het overnemen van niet-openbare gegevens, is met een derde verhoogd als dit wordt gedaan voor een buitenlandse mogendheid. Wanneer iemand gevoelige informatie lekt die niet gerubriceerd is, of als iemand andere handelingen uitvoert voor een buitenlandse overheid, is dat ook strafbaar als het de Nederlandse belangen ernstig kan schaden.