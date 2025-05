Proofpoint gaat Duits cybersecuritybedrijf voor 1 miljard dollar overnemen

Cybersecuritybedrijf Proofpoint gaat de Duitse concurrent Hornetsecurity voor 1 miljard dollar overnemen. Volgens Proofpoint moet de overname helpen om via managed service providers beveiligingsoplossingen aan het mkb te leveren. Hornetsecurity levert beveiligingsoplossingen voor bedrijven die met Microsoft 365 werken, zoals back-ups, archivering en beheer.

"Met Microsoft 365 in het hart van de bedrijfsvoering is het ook een belangrijk doelwit voor aanvallers geworden", aldus Proofpoint. Het cybersecuritybedrijf kondigde in maart nog een samenwerkingsverband met Microsoft aan. Het is de bedoeling dat Proofpoint de oplossingen van Hornetsecurity straks zal gaan aanbieden. De overname zou in de tweede helft van dit jaar moeten zijn afgerond. In het persbericht over de aankondiging wordt geen overnamebedrag genoemd, maar CNBC meldt dat het om een bedrag van 1 miljard dollar gaat.