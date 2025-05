Register voor Functionarissen voor Gegevensbescherming gelanceerd

Vandaag is het Nederlands Register voor Functionarissen voor Gegevensbescherming (NRFG) gelanceerd. Een FG is iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG. In Nederland zijn er nu ongeveer 10.000 FG’s, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens. Het register moet de positie van FG's versterken en de kwaliteit te borgen, meldde het ministerie van Justitie en Veiligheid afgelopen februari. Het register komt uit de koker van de minister voor Rechtsbescherming. Inschrijving in het register is niet verplicht.

Overheidsinstanties en publieke organisaties zijn altijd verplicht om een FG aan te stellen, ongeacht het type gegevens dat ze verwerken. Het kan gaan om de rijksoverheid, gemeenten en provincies, maar ook om bijvoorbeeld zorg- en onderwijsinstellingen. Ten tweede geldt de verplichting om een FG aan te stellen voor organisaties die vanuit hun kernactiviteiten op grote schaal individuen volgen. Als laatste geldt de verplichting voor organisaties die op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerken en dit een kernactiviteit is.

"Het NRFG is een belangrijke stap in de richting van de versterking van de positie van de FG en zal zorgen voor een kwaliteitsimpuls en verdere professionalisering van de functie van FG. Het register biedt FG’s onder andere de mogelijkheid om aan te tonen dat zij voldoen aan de minimum kwaliteitseisen en aan een gedragscode die gesteld kunnen worden aan een goede FG bij het uitvoeren van hun belangrijke taken", zo laat het Register zelf weten.

Het NRFG wordt beheerd door een stichting die zich bezig zal houden met het registreren en beheren van gegevens, het vaststellen van opleidingseisen en ethische normen, het accrediteren van opleidingen, het toezicht houden op de naleving van regelgeving, het in standhouden van een tuchtcollege en het uitvoeren van tuchtmaatregelen en als laatste het ontwikkelen en verstrekken van informatie.