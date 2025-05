Thunderbird gaat beperkte iOS-versie via Apples TestFlight aanbieden

De makers van e-mailclient Thunderbird hebben aangekondigd dat ze een beperkte iOS-versie via Apples TestFlight gaan aanbieden. Het gaat om een vroege testversie van de e-mailsoftware. Thunderbird bestaat al jaren voor de desktop. Eind vorig jaar werd een Androidversie gelanceerd. Een aantal weken geleden werd met de ontwikkeling van de iOS-versie gestart, waarover nu meer details zijn verschenen.

Vooralsnog zal Thunderbird voor iOS niet in de App Store zijn te vinden. In plaats daarvan zal er worden gewerkt met publieke Testflight-links. Via TestFlight is het mogelijk om apps buiten de Apple App Store om te installeren. In het geval van publieke links stelt Apple wel eisen aan de aangeboden app. Op dit moment kan de iOS-versie, die nog niet voor het publiek beschikbaar is, alleen een startscherm tonen.

De eerste publieke versie zal het mogelijk maken om een account handmatig in te stellen. Daarnaast wordt de Inbox weergegeven, met een overzicht van afzender, onderwerp en eerste paar regels van de e-mail. Dit is dan ook nog geen volledig functionele e-mailclient, maar voldoet aan de minimale eisen die Apple stelt, aldus de ontwikkelaars.

Daarnaast wordt Thunderbird voor iOS met JMAP-support ontwikkeld. Dit is een moderne e-mail stack die het mogelijk maakt om features toe te voegen die vroeger binnen e-mail misten, leggen de ontwikkelaars uit. "We ontwerpen de code-architectuur op zo'n manier dat het toevoegen van IMAP-support erg eenvoudig is, dus dat zal idealiter snel daarna volgen."