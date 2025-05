Politie Eenheid Noord-Holland start WhatsApp-kanaal voor inwoners

De politie Eenheid Noord-Holland is vandaag een WhatsApp-kanaal voor inwoners gestart om hen zo te kunnen bereiken en van informatie te voorzien. "WhatsApp is een platform dat veel inwoners dagelijks gebruiken - en daar sluiten we graag bij aan. Het nieuwe WhatsApp-kanaal is een waardevolle aanvulling op onze andere socialmediakanalen", aldus de politie.

"Als je kanaalbeheerder bent, worden je telefoonnummer en profielfoto niet aan volgers getoond. En als je een kanaal volgt, wordt je telefoonnummer niet bekendgemaakt aan de beheerder of andere volgers. Jij alleen bepaalt wie je volgt en dit blijft privé", zo stelt WhatsApp. Via het kanaal is de politie van plan om onder andere actueel politienieuws, informatie bij calamiteiten en getuigenoproepen en vermissingen te verspreiden.

"De beheerders van het politie WhatsApp-kanaal kunnen alleen het aantal volgers zien, maar niet wie deze volgers zijn". voegt de politie toe. "Je blijft dus anoniem, tenzij je een beheerder kent en als contactpersoon opgeslagen staat. Ook de volgers kunnen elkaar niet zien." De politie stelt verder dat het vanwege privacy geen inzicht heeft in wie het bericht heeft gelezen of hoeveel volgers het bericht hebben gezien. Daarom wordt opgeroepen berichten door middel van emoji's te beoordelen.