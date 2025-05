Amerikaanse senatoren willen verkoop TP-Link routers in VS verbieden

Zeventien Amerikaanse senatoren en congresleden hebben de Amerikaanse minister van Handel een brief geschreven waarin ze oproepen om de verkoop van apparatuur van fabrikant TP-Link in de Verenigde Staten snel te verbieden. Volgens de briefschrijvers heeft TP-Link nauwe banden met de Chinese overheid. Het bedrijf zou door lage prijzen Amerikaanse alternatieven wegdrukken en buitenlandse surveillance en sabotage in Amerikaanse netwerken mogelijk maken. Daarmee vormt TP-Link een 'clear and present danger', zo stellen de politici.

Verder schrijven de senatoren en congresleden dat Chinese statelijke actoren misbruik hebben gemaakt van kwetsbaarheden in TP-Link routers om cyberaanvallen in de Verenigde Staten uit te voeren. "TP-Link valt ook onder de Chinese Nationale Veiligheidswet, wat China toegang tot Amerikaanse systemen geeft voordat Amerikaanse autoriteiten weten dat een kwetsbaarheid bestaat. Sterker nog, TP-Link is de enige routerfabrikant die weigert om deel te nemen aan inspanningen van de industrie om door de Chinese staat gesponsorde botnets op te ruimen", laat de brief verder weten.

De briefschrijvers willen dat de Amerikaanse regering de verkoop van TP-Link netwerkapparatuur in de Verenigde Staten per direct verbiedt. "Elke dag dat we niets doen, winst China terwijl Amerikaanse concurrenten lijden, en de Amerikaanse veiligheid risico blijft lopen." Eerder dit jaar riepen Amerikaanse overheidsfunctionarissen ook al op tot een verbod op de verkoop en het gebruik van TP-Link routers in de Verenigde Staten.