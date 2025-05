Britse overheid lekt persoonlijke gegevens slachtoffers huiselijk geweld

De Britse overheid heeft de persoonlijke gegevens van slachtoffers van huiselijk geweld gelekt, alsmede verdachten van misdrijven en anderen die hulp bij juridische zaken zochten. Volgens de autoriteiten is er een "aanzienlijke hoeveelheid persoonlijke data" buitgemaakt die tot 2010 teruggaat, waaronder contactgegevens, adresgegevens, geboortedatum, identiteitsnummer, strafblad, werkstatus en financiële informatie, zoals schulden en uitgaven.

Het Legal Aid Agency biedt juridische ondersteuning en advies in Engeland en Wales. De Britse autoriteiten melden vandaag dat ze op 23 april een aanval op het agentschap ontdekten. Afgelopen vrijdag werd vastgesteld dat de aanval veel omvangrijker is dan in eerste instantie werd gedacht en er een grote hoeveelheid data is gestolen. Burgers die de afgelopen vijftien jaar via het agentschap juridische bijstand zochten worden aangeraden alert te zijn op verdachte activiteiten, zoals berichten of telefoongesprekken van onbekenden.

Het system van het Legal Aid Agency is offline gehaald. Verdere details over het soort aanval en hoe de aanvallers toegang konden krijgen zijn niet bekendgemaakt. De autoriteiten zeggen binnenkort met meer details te komen. Volgens de BBC zijn gegevens gelekt van slachtoffers van huiselijk geweld, personen in gezinszaken en anderen die strafrechtelijk werden vervolgd, aangezien dit de groepen zijn die het agentschap bijstaat.