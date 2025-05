Kamervragen over lekken persoonsgegevens door ambtenaren aan criminelen

Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid moet opheldering geven over het lekken van persoonsgegevens door ambtenaren aan criminelen. Aanleiding voor de Kamervragen van GroenLinks-PvdA is de aanhouding van een Amsterdamse ambtenaar. De man wordt ervan verdacht dat hij gedurende een langere periode op verzoek van anderen adressen heeft opgezocht in de gemeentesystemen. Op die adressen hebben vervolgens explosies of andere geweldsincidenten plaatsgevonden, zo liet het Openbaar Ministerie (OM) vorige week weten.

De ambtenaar had vanuit zijn functie als administratief medewerker toegang tot meerdere systemen waaronder de Basisregistratie Personen. Hierin zijn adres- en persoonsgegevens van Nederlanders op te vragen. Het OM denkt dat de man, waarschijnlijk tegen betaling, voor criminele contacten specifieke adressen in heel Nederland opzocht en die aan hen doorgaf. Verder heeft het OM het vermoeden dat de verdachte wist dat de doorgegeven informatie werd gebruikt voor het plegen van ernstige misdrijven. Daarom wordt hij ook verdacht van medeplichtigheid aan deze misdrijven.

"Deelt u de zorgen over het feit dat gevoelige informatie zoals adresgegevens, rijbewijsdata en kentekens waar ambtenaren (vrij) toegang toe hebben terecht kan komen bij de georganiseerde misdaad, met ernstige gevolgen voor de veiligheid van burgers?", vraagt GroenLinks-PvdA-Kamerlid Mutluer aan minister Van Weel. De bewindsman moet ook duidelijk maken welke rol de Autoriteit Persoonsgegevens speelt wanneer overheidsinformatie voor criminele doeleinden wordt gedeeld. "Wordt er handhavend opgetreden? Zo ja, hoe vaak en op welke wijze?"

Mutluer wil ook weten in hoeveel gemeenten de afgelopen vijf jaar ambtenaren zijn aangehouden of gestraft wegens het ongeoorloofd opvragen of delen van persoonsgegevens aan criminelen en welke acties gemeenten nemen om dit te voorkomen. "Bent u bereid om samen met de VNG in kaart te brengen hoe groot de kwetsbaarheid is van gemeentelijke systemen voor misbruik door eigen ambtenaren, mede in het licht van toenemende ondermijning en infiltratie door de georganiseerde criminaliteit?", vraagt het Kamerlid verder. De minister heeft drie weken om met een reactie te komen.