Cyberincident verstoort productie van zuivelproducent Arla

De productie van zuivelproducent Arla is verstoord geraakt nadat een fabriek in Duitsland met een cyberincident te maken kreeg. Dat heeft het bedrijf in een verklaring bekendgemaakt. Volgens Arla werd er "verdachte activiteit" op het netwerk van de zuivelfabriek in het Duitse Upahl waargenomen. Door de daarop genomen veiligheidsmaatregelen werd de productie tijdelijk stilgelegd.

De zuivelproducent laat verder tegenover Just Food weten dat het bezig is om de bedrijfsvoering op de locatie te herstellen en het begonnen is om systemen systematisch te herstarten. Om wat voor soort incident het precies gaat is niet bekendgemaakt. In een reactie aan Bleeping Computer stelt het bedrijf dat klanten rekening moeten houden met mogelijke vertragingen bij het bezorgen van bestellingen en annuleringen. Andere locaties van Arla zijn niet getroffen.