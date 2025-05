Datalek gemeente Dantumadiel door niet-geregistreerde domeinnaam

De Friese gemeente Dantumadiel heeft met een datalek te maken gekregen omdat het niet gelukt was een domeinnaam te registreren. De officiële domeinnaam van de gemeente, die zo'n 19.000 inwoners telt, is dantumadiel.frl. De domeinnaam dantumadiel.nl was echter niet door de gemeente vastgelegd, maar door een bedrijf. Omrop Fryslân besloot dit domein bij het bedrijf te huren en ontving vervolgens tientallen e-mails die bedoeld waren voor de gemeente en gevoelige informatie bleken te bevatten.

De e-mails waren afkomstig van instanties en burgers die @dantumadiel.nl in plaats van @dantumadiel.frl gebruikten. De berichten bevatten persoonsgegevens van inwoners, waaronder burgerservicenummers. De e-mails gingen onder andere over het huisbezoek van een maatschappelijk werker, gemeentebelasting, jeugdhulp en bezwaarschriften van inwoners.

Het waren niet alleen burgers en instanties die de fout ingingen. Uit de e-mails die Omrop Fryslân op het domein ontving bleek dat de gemeente zelf ook het .nl-domein gebruikte. Zo was het domein gekoppeld aan bedrijfssoftware, die automatisch informatie deelde over het verzuim van medewerkers van het wijkbeheer. Verder heeft de gemeente maandenlang in het eigen gemeenteblad per ongeluk zelf het adres @dantumadiel.nl gecommuniceerd.

Dantumadiel.nl is eigendom van Parknet, een bedrijf dat zeer veel domeinen registreert en vervolgens verhuurt of verkoopt. De gemeente laat in een verklaring weten dat het het domein Dantumadiel.nl gaat vastleggen. Iets wat eerder niet was gelukt. "We onderzoeken intern hoe dit proces destijds is verlopen. We hebben intussen melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens van een datalek. De sjablonen voor publicaties zijn aangepast en publicaties worden, waar mogelijk, aangepast met de juiste contactgegevens. Er loopt inmiddels een intern onderzoek in samenwerking met onze ict-partners om eventuele fouten in de inrichting van de gemeentelijke applicaties op te sporen en te herstellen."