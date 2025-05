Nieuwe versie van datalekzoekmachine Have I Been Pwned gelanceerd

Vandaag is er een nieuwe versie van datalekzoekmachine Have I Been Pwned (HIBP) gelanceerd. Via de website kunnen mensen zoeken of hun e-mailadres in een bekend datalek voorkomt. De zoekmachine bevat e-mailadressen van bijna vijftien miljard gecompromitteerde accounts, afkomstig van bijna negenhonderd gecompromitteerde websites, verzamellijsten, infostealer-malware en door autoriteiten verstrekte informatie.

Naast de mogelijkheid om e-mailadressen in bekende datalekken te zoeken biedt HIBP ook een dienst genaamd 'Pwned Passwords'. Dit is een verzameling van wachtwoorden en wachtwoordhashes die in datalekken voorkomen. Deze dataset is zowel te downloaden als online te doorzoeken en laat onder andere zien hoe vaak een wachtwoord in datalekken voorkomt. Daarnaast kunnen beheerders via de wachtwoordhashes kijken of die overeenkomen met de wachtwoordhashes in hun omgeving.

De vandaag gelanceerde versie 2.0 is onder andere voorzien van een nieuwe vormgeving. Met deze nieuwe versie is het niet meer mogelijk om op telefoonnummers en gebruikersnamen te zoeken. Deze optie was toegevoegd naar aanleiding van incidenten bij Snapchat en Facebook. Een andere grote aanpassing is dat er nu per datalek een aparte pagina is met informatie over gelekte gegevens. Verder wordt gebruikers nu ook duidelijker uitgelegd wat ze na een datalek moeten doen.