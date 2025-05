Meta aan Tweede Kamer: appstore moet leeftijd gebruikers verifiëren

De online leeftijdsverificatie van gebruikers moet op OS/appstore-niveau worden geregeld, zo laat Meta aan de Tweede Kamer weten. Volgende week vindt in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over jongeren en social media, waar ook het Amerikaanse techbedrijf aan zal deelnemen. Tijdens het gesprek komt het onderwerp online leeftijdsverificatie aan bod. Meta wil dat de verantwoordelijkheid hiervoor komt te liggen bij de aanbieder van het besturingssysteem of appstore die gebruiker gebruikt.

"Er is een nieuwe federale wet in de maak die, als hij wordt aangenomen, ouderlijke toestemming en leeftijdsverificatie op het niveau van de OS/app-store vereist in heel de VS. Wij denken dat Europa hierin Amerika moet volgen en het mogelijk maakt om de leeftijd op OS/appstore-niveau te verifiëren", aldus Meta in een position paper gericht aan de Tweede Kamer, die in voorbereiding op het rondetafelgesprek is ingediend.

Volgens het techbedrijf zijn de richtlijnen van de Digital Services Act (DSA) niet genoeg. "Europa heeft verplichte leeftijdsverificatiemaatregelen nodig die gelden voor alle apps die tieners gebruiken om hen consistent te beschermen. Er is EU-brede wetgeving nodig die appstores of besturingssystemen verplicht om de leeftijd van een kind te verifiëren en toestemming van ouders te verkrijgen voordat tieners onder 16 jaar een app kunnen downloaden - soortgelijke wetgeving als recentelijk is ingediend in de VS dus."

De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF kwam onlangs met een drieluik over online leeftijdsverificatie. Daarin stelt het dat er geen eenvoudige technologische oplossing is voor complexe, maatschappelijke uitdagingen. In plaats daarvan moet er een holistische aanpak worden gevolgd voor het tegengaan van risico's, de keuze van gebruikers worden versterkt en er een privacygerichte aanpak moet worden toegepast voor het bestrijden van online gevaren.

Het rondetafelgesprek vindt op 28 mei plaats. Naast Meta nemen onder andere ook het Trimbos-instituut, Bureau Jeugd & Media, Bits of Freedom, Offlimits, Commissariaat voor de Media en Unicef Nederland deel.