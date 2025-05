RVTools.com offline na berichtgeving over mogelijke supplychain-aanval

De website van RVTools is offline na berichtgeving over een mogelijke supplychain-aanval. RVTools is een tool voor het beheren van VMware-omgevingen. ZeroDay Labs meldde vorige week dat aanvallers erin waren geslaagd om via de officiële website van RVTools een getrojaniseerde versie te verspreiden. Gisteren liet securitybedrijf Arctic Wolf weten dat een besmette versie via een typosquat domein wordt verspreid. De officiële website eindigt op .com, terwijl aanvallers een domein eindigend op .org hebben geregistreerd.

De officiële website laat op het moment van schrijven een melding zien dat de site offline is en RVTools alleen via deze website moet worden gedownload. "Zoek niet naar of download vermeende RVTools software van andere websites of bronnen", aldus de melding. Het is op dit moment onduidelijk wat er precies aan de hand is. MalwareHunterTeam laat via X weten dat het gewoon lijkt te gaan op nepsites die via Google worden verspreid en de besmette versie aanbieden. Onlangs kwamen ook andere securitybedrijven met berichtgeving dat malafide advertenties werden gebruikt om een besmette RVTools-versie te verspreiden.