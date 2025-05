Belgische politie waarschuwt voor gebruik van openbare wifi-netwerken

De Belgische politie waarschuwt vandaag voor openbare wifi-netwerken en adviseert die niet te gebruiken voor het doen van vertrouwelijke zaken. Er is namelijk een risico dat het om een 'evil twin' gaat, waarbij een aanvaller een malafide wifi-netwerk opzet met dezelfde naam als een onschuldig wifi-netwerk.

"Deze vorm van phishing bestaat al eventjes maar steekt de laatste tijd steeds meer de kop op. Een cybercrimineel zet een fake netwerk op en neemt zo een open wifi-netwerk over. De cyberdief bevindt zich dan wel dicht in de buurt van het originele netwerk want vanop afstand lukt het niet", aldus de federale politie.

"We raden aan om niet via dergelijke open netwerken te surfen naar websites waar je vertrouwelijke informatie zoals login en paswoorden moet delen. Als je via een dergelijk Evil Twin-netwerk surft, kan de hacker die gegevens vrij gemakkelijk kopiëren. Doe dus zeker geen bankverrichtingen of deel geen persoonlijke gegevens terwijl je op een open netwerk ingelogd bent”, zegt commissaris Christophe Van Bortel van de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen.

De commissaris voegt toe dat het heel eenvoudig is om voor dit soort wifi-netwerken te vallen, omdat ze beide dezelfde naam hebben. "Als je toch beide zou zien in de beschikbare netwerken, dan zal de Evil Twin hoger in de lijst staan omdat deze een sterker signaal uitstuurt net omdat deze zich dichter in de buurt bevindt dan de originele verbinding." Verder adviseert Van Bortel om het automatisch verbinden met openbare wifi-netwerken uit te schakelen en eerder gebruikte openbare wifi-netwerken uit de lijst van gebruikte wifi-netwerken te verwijderen.