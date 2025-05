Vakantieganger claimt fraude bij afrekenen, krijgt schade niet vergoed

Een Nederlandse man die op vakantie was in Mexico en claimt te zijn opgelicht bij het afrekenen krijgt de schade niet vergoed, zo oordeelt het financiële klachteninstituut Kifid. De man wilde twee drankjes en een zak chips kopen voor 310 Mexicaanse pesos, wat zo'n 14 euro is. Achteraf blijkt een bedrag van 31.000 pesos te zijn afgeschreven, wat zo'n 1485 euro is.

Mogelijk heeft de verkoper nog twee nullen toegevoegd nadat de man het bedrag op het pinapparaat heeft gecontroleerd of is er gefraudeerd met het pinapparaat waardoor het correcte bedrag niet werd weergegeven, aldus de omschrijving van de klacht. De man stelt ook dat hij niet grof nalatig heeft gehandeld en er sprake is van een onder valse voorwendselen verrichtte betaling. Ook zegt de man dat hij de weergegeven prijs op het display van het pinapparaat heeft gecontroleerd, maar er achteraf een veel groter bedrag is afgeschreven. De man wil dan ook dat de Rabobank zijn geleden schade vergoedt.

De bank weigerde dit, waarop de man naar het Kifid stapte. Het klachteninstituut stelt dat de man de betaling, weliswaar onder valse voorwendselen, zelf heeft geautoriseerd. Daardoor is de betaling volgens het Kifid in juridische zin aan te merken als een toegestane betalingstransactie. "Dat de consument het bedrag te hoog vindt voor twee drankjes en een zakje chips en met dit bedrag nooit zou hebben ingestemd als hij het geweten had is begrijpelijk, maar dat maakt nog niet dat de consument dan (in juridische zin) niet heeft ingestemd met de betaling. Dit betekent dat de bank op deze grond niet aansprakelijk is voor de geleden schade", voegt het klachteninstituut toe.

Daarnaast merkt het Kifid op dat de Rabobank geen algemene monitoringsplicht heeft, mocht de man vinden dat de bank zijn afwijkende betaling had moeten detecteren. De bank heeft wel een zorgplicht. "Deze zorgplicht strekt echter niet zo ver dat de bank gehouden is om in het algemeen betalingstransacties te monitoren. Een algemene monitoringsverplichting zou het proces van geautomatiseerde gegevensverwerking en het maatschappelijk belang dat daarmee gediend is, kunnen schaden", stelt het klachteninstituut verder, dat de vordering van de man afwijst.