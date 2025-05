Dantumadiel betaalt handelaar 5725 euro voor eigen .nl-domeinnaam

De Friese gemeente Dantumadiel heeft een domeinhandelaar 5725 euro voor de domeinnaam Dantumadiel.nl betaald. Dat laat Waldnet weten. Eerder was het de gemeente niet gelukt om de domeinnaam te registreren. Dantumadiel heeft als primaire domeinnaam Dantumadiel.frl. De .nl-versie was in handen van Parknet, een bedrijf dat een groot aantal domeinen bezit en die verkoopt of verhuurt.

Deze week werd bekend dat Omrop Fryslân het domein Dantumadiel.nl had gehuurd en vervolgens allerlei e-mails met gevoelige informatie ontving. De gemeente sprak van een datalek, omdat het domein was gekoppeld aan bedrijfssoftware, die automatisch informatie deelde over het verzuim van medewerkers van het wijkbeheer. Daarnaast communiceerde de gemeente ook zelf het nl.-domein.

Dantumadiel liet weten het nl.-domein te zullen registreren, wat nu ook is gedaan, meldt Omrop Fryslan. Parknet had een vraagprijs van tussen de 4500 en 6000 euro. Waldnet laat weten dat het uiteindelijke bedrag op 5725 euro is uitgekomen. Dantumadiel.nl wijst automatisch door naar Dantumadiel.frl.