AP: ontstaan generatieve AI-modellen vermoedelijk onrechtmatig

Het is aannemelijk dat tussen deze data ook onrechtmatig verzamelde bijzondere persoonsgegevens zitten. "Toch is de verdere inzet van deze foundation modellen door Nederlandse en Europese partijen daardoor niet bij voorbaat onrechtmatig, zoals volgt uit een analyse van de EDPB", voegt de Autoriteit Persoonsgegevens toe.

Ziehier de hypocrisie waar de AP en EDPB menen genoodzaakt te zijn om toe over te gaan. Vergelijkbaar met: "De buit van de inbraak is op onrechtmatige wijze in het bezit gekomen van de inbrekers en die hebben met behulp daarvan een apparaat geknutseld. Toch is de verdere inzet van dit apparaat, inclusief de geroofde data, door Nederlandse en Europese inbrekers daardoor niet bij voorbaat onrechtmatig." Stilzwijgende achterliggende gedachten: "Want het lukt ons toch nooit meer om de buit weer uit handen van de inbrekers te verwijderen, vanwege hun overmacht. En bovendien komt het de EU en andere overheden wel goed uit om nu zelf de op misdadige wijze gebouwde apparaten te gaan gebruiken."Het is op zichzelf goed dat de AP erop wijst wat er in eerste instantie feitelijk heeft plaatsgevonden. Maar door hieraan niet de logische consequentie te verbinden (namelijk dat de misdaad beëindigd en de dief gestraft moet worden), normaliseert en legaliseert de AP hiermee tegelijkterijd de gepleegde dataroof.Er is op zich niets mis met "AI" (LLM´s) als daarbij alleen data worden verwerkt die door de betreffende natuurlijke personen (datasubjecten) door middel van geïnformeerde toestemming beschikbaar zijn gesteld.Dat hebben de datarovers in Silicon Valley en elders (bijv. China) echter niet gedaan.Het ooit met veel fanfare aangekondigde "recht om vergeten te worden" wordt op deze manier door de AP en EDPB impliciet ook het raam uit gegooid. Ze zeggen eigenlijk: "Als bad actors erin slagen om jouw persoonsgegevens te roven, dan is het rechtmatig als die bad actors vervolgens de geroofde gegevens gebruiken om winst te maken op manieren die in de ogen van de door diezelfde bad actors gelobbyde EU en andere overheden nuttig zijn.Kortom: de AP bepleit hier straffeloosheid en "legalisering" van het recht van de sterkste. Deze manier van data roven en vervolgens misbruiken is door Shoshana Zuboff reeds geanalyseerd in haar boek(2019).Er valt hierover nog veel meer te zeggen, maar hier laat ik het even bij.M.J.