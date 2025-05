Mozilla: adresbalk Firefox vereenvoudigd door verwijderen https

Mozilla heeft allerlei aanpassingen aan de adresbalk van Firefox doorgevoerd, waaronder het niet meer tonen van https. Dat laat de Firefox-ontwikkelaar in een blogposting weten. "We hebben de adresbalk vereenvoudigd door "https://" van veilige websites te verwijderen, en tegelijkertijd duidelijk te maken wanneer een site niet veilig is. Deze kleine aanpassing verbetert de duidelijkheid zonder bewustzijn op te offeren", zegt Mozillas Gayatri Pendse.

Eind 2023 maakte Mozilla al bekend dat het https niet meer in de adresbalk zou weergeven. De nieuwste aankondiging dateert van afgelopen vrijdag, inclusief screenshot van een http-site. Daarop is het "http://" gedeelte grayed out en tevens een afbeelding te zien van een slot-icoon met een streep erdoorheen en de tekst 'Not Secure'. De nieuwe adresbalk is beschikbaar in Firefox 138, laat Pendse verder weten.