Belastingdienst hoeft contante betaling van belasting niet te accepteren

De Belastingdienst heeft geen acceptatieplicht van contant geld en hoeft het betalen van belastingen in cash dan ook niet te accepteren. Dat laat staatssecretaris Van Oostenbruggen van Financiën weten. De bewindsman reageerde op een vraag vanuit de Vaste Commissie voor Financiën over het verzoekschrift van een thuiskapper. De kapper mocht van de Belastingdienst in 2022, 2023 en 2024 haar omzetbelasting, inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen contant betalen.

De fiscus stond dit in eerste instantie niet toe, maar na een klachtenprocedure besloot de belastingdeurwaarder de contante betalingen uit coulance te accepteren. De Belastingdienst heeft de thuiskapper nu laten weten dat ze met ingang van dit jaar haar belastingschulden niet meer contant kan betalen. Hierop heeft de kapper opnieuw een klacht bij de Belastingdienst ingediend en zich tevens tot de Vaste Commissie gewend.

In haar verweer stelt de thuiskapper dat de minister van Financiën pleit voor contante betalingen in Nederland. "Het is inderdaad van groot belang dat contant geld aan de toonbank breed geaccepteerd wordt. Veel mensen zijn afhankelijk van het gebruik van contant geld, omdat zij moeite hebben met elektronische vormen van betalen. Daarnaast is er een groep mensen die liever contant betaalt of de mogelijkheid wil hebben om dat te doen", reageert de staatssecretaris, die toevoegt dat contant geld de belangrijkste terugvaloptie is bij storingen van het elektronisch betalingsverkeer.

Geen acceptatieplicht

"De Belastingdienst is echter niet verplicht om contant geld aan te nemen", gaat Van Oostenbruggen verder. Volgens de staatssecretaris gaat het in het geval van de kapper vaak om hoge bedragen aan belastingen. De belastingdeurwaarder moet vervolgens deze contante betalingen zelf afstorten bij een geldautomaat in de plaatselijke supermarkt en overmaken op de rekening van de Belastingdienst. Hiervoor betaalt de Belastingdienst transactiekosten, die normaliter voor rekening van de kapper zijn. Vanwege de administratieve verwerkingstijd binnen de Belastingdienst zouden de contante betalingen daarnaast kunnen leiden tot naheffingsaanslagen, gaat de staatssecretaris verder.

De thuiskapper zegt dat ze bij haar online bank geen geld kan storten. "Het staat banken nu nog vrij om wel of geen stortdiensten aan te bieden. Het voorstel voor de Wet chartaal betalingsverkeer verplicht grote en middelgrote banken om het storten van biljetten aan hun klanten aan te bieden. Dit wetsvoorstel reguleert ook de maximale tarieven die banken daarvoor mogen rekenen", laat Van Oostenbruggen daarover weten. Verder zegt de thuiskapper dat ze haar gemeentebelasting wel contant kan betalen. De staatssecretaris merkt op dat deze gemeente liever heeft dat mensen giraal betalen.

"De belastingdeurwaarder heeft in het verleden uit coulance contante betalingen van verzoeker aangenomen. Bij deze contante betalingen heeft de Belastingdienst meerdere malen aangegeven dat het niet langer mogelijk is om dit te accepteren. Mocht verzoeker hieraan vertrouwen ontlenen dan heeft de Belastingdienst de afspraak tijdig opgezegd", vat Van Oostenbruggen de situatie samen. De staatssecretaris zegt dat hij geen aanleiding ziet om de fiscus te vragen om de contante betalingen van de kapper nog langer te accepteren.