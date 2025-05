AP waarschuwt kabinet voor wijziging Archiefwet: heft wettelijke bescherming op

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) waarschuwt het kabinet voor het plan om de Archiefwet aan te passen. Het voorstel heft in feite de wettelijke bescherming van de persoonsgegevens van levende mensen in veel gevoelige archieven op, aldus de privacytoezichthouder. Aanleiding om de Archiefwet te wijzigen, is het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR).

Het CABR bevat dossiers van mensen die zijn onderzocht op samenwerking met de bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog. Minister Eppo Bruins van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besloot het plan om het archief voor iedereen integraal online beschikbaar en volledig doorzoekbaar te maken eind vorig jaar uit te stellen. De AP had felle kritiek op de voorgenomen openbaarmaking.

De wijziging die de minister voorstelt moet ervoor zorgen dat het CABR op termijn alsnog volledig doorzoekbaar wordt en dit ook mogelijk voor andere archieven wordt. Dit gaat op meerdere punten te ver, schrijft de AP in een wetgevingstoets. Zo maakt het voorstel in feite een einde aan de wettelijke bescherming van gevoelige persoonsgegevens in archieven. Daarnaast geeft het veel te veel ruimte aan archiefinstellingen om bijzonder persoonlijke informatie van levende mensen online te zetten, en voor iedereen doorzoekbaar en deelbaar te maken, laat de toezichthouder verder weten.

Het voorstel komt dan ook niet door de toets van de AP. "Een juiste balans tussen het belang van (online) beschikbaarheid en het belang van gegevensbescherming gaat iedereen aan. Zulke keuzes horen niet bij archiefinstellingen, maar bij de democratisch gekozen wetgever. Die moet heldere kaders vastleggen." De AP voegt toe dat er geen vrijbrief mag komen om archiefstukken met gevoelige persoonsgegevens zonder waarborgen online te zetten. "Én online, én doorzoekbaar én voor iedereen gaat dus te ver."

De AP wil dat er concrete waarborgen komen om in de toekomst online archiefgegevens te beschermen. Bijvoorbeeld door het weglaten van persoonsgegevens die buiten een zoekopdracht vallen, een verbod op het maken van kopieën, of een maximum aan het aantal archiefstukken dat iemand op een dag kan raadplegen. Naast de AP is ook het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) kritisch en adviseert om een digitale studiezaal in te richten. Het voorstel gaat nu voor beoordeling naar de Raad van State.