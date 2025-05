Vonnis in zaak over trackingcookies Adobe laat op zich wachten

Het is onduidelijk wanneer er een vonnis komt in de zaak die Stichting Data Bescherming Nederland (SDBN) tegen softwarebedrijf Adobe heeft aangespannen. SDBN startte een massaclaim tegen Adobe’s Experience Cloud, een platform dat bedrijven in staat stelt profielen te maken van internetgebruikers. Volgens SDBN verzamelt Adobe via websites en apps op illegale wijze een enorme hoeveelheid data over vrijwel iedere Nederlandse internetgebruiker.

Adobe beweert op basis van eigen onderzoek dat de beweringen van de Stichting gebaseerd zijn op een misverstand over de technologie van Adobe en de rol die het bedrijf speelt. SDBN wil via de rechtszaak afdwingen dat Adobe stopt met het onrechtmatig verzamelen van persoonsgegevens, een schadevergoeding namens zeven miljoen Nederlanders betaalt en onrechtmatig verzamelde data vernietigt. Deelname aan de massaclaim is kosteloos. Een professionele procesfinancier schiet de kosten voor, in ruil voor een vergoeding in geval van succes.

De rechtbank Rotterdam stelt dat het eerst moet vaststellen of SDBN deze vorderingen mag instellen, voordat er een inhoudelijk oordeel wordt geveld. Adobe vindt van niet, onder meer omdat SDBN niet van alle mensen voor wie zij opkomt opdracht heeft gekregen om een schadevergoeding te vorderen. Adobe stelt dat dit dit zo in de AVG staat. SDBN legt die regels anders uit.

Volgens de rechtbank is nu onduidelijk hoe het Europese Hof van Justitie hierover denkt. In een andere rechtszaak tegen Amazon heeft de rechtbank aangekondigd dat zij over datzelfde punt vragen aan het Europese Hof gaat stellen. In de zaak tegen Adobe wacht de rechtbank daarom op het antwoord op die vragen, als die gesteld worden. "Het is nu niet te zeggen wanneer er een eindbeslissing komt. Als in de andere zaak vragen worden gesteld zal het waarschijnlijk anderhalf jaar duren voordat die beantwoord zijn", laat de rechtbank weten.