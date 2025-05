Minister ziet lijst met opensource-cybersecuritysoftware niet zitten

Minister van Weel van Justitie en Veiligheid ziet een door de overheid opgestelde lijst met opensourcesoftware die mkb'ers moet helpen met het beveiligen van hun data en systemen niet zitten. Dat liet de bewindsman weten tijdens een tweeminutendebat over online veiligheid en cybersecurity in de Tweede Kamer. GroenLinks-PvdA-Kamerlid Kathmann was van plan om een motie over de lijst in te dienen, maar zag daar toch vanaf.

"Ik had eigenlijk nog een motie in mijn zak, maar ik weet dat die toch ontraden gaat worden, want dat hebben we in het debat ook al gemerkt. Die gaat er eigenlijk om dat het voor heel veel mkb'ers, los van individuen, een hele grote kostenpost is om cyberveilig te zijn. Ik zou heel graag zien dat we meer werk maken van een soort opensourcelijst, waarin bedrijven kunnen vinden hoe ze voor een lage prijs cyberveilig kunnen worden", liet het Kamerlid weten.

Kathmann vroeg de minister hoe mkb'ers zonder al teveel kosten cyberveilig kunnen worden. "Zeker voor kleine ondernemers zijn dit gewoon hele, hele hoge kosten", merkte het GroenLinks-PvdA-Kamerlid op. Minister Van Weel stelde dat hij 'heel erg gevoelig' is voor de oproep van Kathmann. "Ook om de drempel te verlagen om het voor mensen makkelijker en toegankelijker te maken om hun cybersecurity te verhogen. Alleen zie ik het opleveren van een lijst van opensourcesoftware door de overheid niet als een passende oplossing daarvoor."

De bewindsman geeft als redenen mogelijke implicaties voor verantwoordelijkheden en mogelijke fouten die toch opduiken in die opensourcesoftware. "Dan is het de overheid geweest die dat heeft aanbevolen." Van Weel wil wel via overheidskanalen informatie verschaffen die it'ers kan helpen bij het vinden van de juiste opensourcesoftware of bij het wijzen op de risico's daarvan. "Ik denk dat dat een tegemoetkoming is die ik in dat kader kan doen."

Vorig jaar kwamen D66 en GroenLinks-PvdA met een motie waarin ze het kabinet opriepen om een lijst op te stellen met betrouwbare, gratis opensource-cybersecuritysoftware die Nederlanders kunnen gebruiken om hun cyberveiligheid te verbeteren. De motie verviel in verband met het verstrijken van de termijn en kwam zodoende niet in stemming.