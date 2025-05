Burgers vragen minister opheldering over Nationaal Cyber Security Centrum

Burgers hebben minister Van Weel van Justitie en Veiligheid opheldering gevraagd over het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), waaronder over de nazorg bij beveiligingsincidenten. Sinds 2017 organiseert de Tweede Kamer na Verantwoordingsdag de zogenaamde V-100. De V staat voor ‘Verantwoording’ en het getal 100 staat voor de honderd burgers die worden uitgenodigd door de Kamer om vragen over de jaarverslagen van de ministers te stellen.

Afgelopen maandag organiseerde de commissie voor de Rijksuitgaven in de Tweede Kamer wederom een V-100-evenement. Gedurende deze dag hebben acht groepen van burgers die, al dan niet als ondernemer, te maken hebben met publieke dienstverleners de jaarverslagen van de ministeries bestudeerd en daar vragen over gesteld. In het geval van het ministerie van Justitie en Veiligheid konden er vragen over het NCSC worden gesteld.

Het NCSC heeft als primaire taak om vitale aanbieders en organisaties binnen de rijksoverheid te informeren en adviseren over digitale dreigingen en incidenten én daarvoor analyses en technisch onderzoek te verrichten. Daarnaast publiceert de overheidsinstantie ook adviezen en waarschuwingen voor het publiek. In totaal kreeg minister Van Weel zestien vragen over het NCSC.

De vragen gaan onder andere over het ondersteunen van 'de wens uit het veld voor nazorg na een incident', de kwaliteit van de dienstverlening van het NCSC, hoe er wordt gezorgd dat het NCSC voldoende is toegerust en of de uitbreiding van het mandaat van het NCSC voldoende is om informatie te delen met niet-NIS2 geregistreerde partijen. De commissie voor de Rijksuitgaven heeft de minister gevraagd om de vragen te beantwoorden voor de behandeling van het jaarverslag op 11 juni.