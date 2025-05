Europese ministers bespreken plan voor EU-brede bewaarplicht

"Bewaarplicht" is zo nietszeggend, ik zal het opnieuw verhelderen;(Zie ook https://www.security.nl/posting/889548/Europese+burgers+uiten+felle+kritiek+op+plan+Brussel+voor+bewaarplicht (Vertaald van het GrapheneOS forum)"Op het eerste gezicht lijkt de voorgestelde verordening slechts een zoveelste gebrekkige poging om veiligheid en privacy in evenwicht te brengen. Maar een nadere blik, met name op het advies van de High-Level Group (HLG) dat de EU als fundamentele bron aanhaalt, onthult iets veel gevaarlijkers.Om te beginnen: toen het Duitse Europarlementslid Patrick Breyer de namen vroeg van de personen achter de zogenaamde High-Level Group die dit ingrijpende voorstel had opgesteld, reageerde de EU met een lijst waarop elke naam was weggelaten. Een wet die ongekende surveillancebevoegdheden in heel Europa zou introduceren, is gebaseerd op aanbevelingen van een anonieme en niet-verantwoordingsplichtige groep. In elke democratie zou dit een schandaal zijn. In de Europese Unie is het een regelrechte schending van het publieke vertrouwen.Volgens de digitale rechtenorganisatie EDRi "heeft de HLG haar werksessies gesloten gehouden door strikt te controleren welke belanghebbenden werden uitgenodigd en door de deelname van het maatschappelijk middenveld in feite te blokkeren." Kortom, het proces werd opzettelijk afgesloten voor publieke controle, democratisch debat en afwijkende meningen van experts. Het maatschappelijk middenveld werd buitengesloten, terwijl machtige lobbyisten achter gesloten deuren een van de meest invloedrijke digitale wetten van onze tijd vormgaven.Een botte overschrijding van de staatsmacht:-Universele identificatie en gegevensbewaring, elke klik, elk bericht en elke verbinding moet onder je wettelijke naam worden geregistreerd, waardoor de hele bevolking tot permanente verdachten wordt gemaakt.-Encryptie vernietigd: aanbieders moeten gegevens "op een begrijpelijke manier" aanleveren (Rec 27.iii), waardoor ze gedwongen worden om end-to-end encryptie te verzwakken of te omzeilen wanneer daarom wordt gevraagd.-Achterdeurtjes door ontwerp: hardware- en softwarefabrikanten krijgen de opdracht om permanente toegangspunten voor wetshandhaving in te bouwen in telefoons, laptops, auto's en IoT-apparaten (Rec 22, 25, 26).-Privacyschilden verboden: VPN's en andere anonimiteitstools moeten gebruikers gaan registreren of worden afgesloten.-Gecriminaliseerd verzet: diensten of ontwikkelaars die weigeren hun gebruikers te bespioneren, riskeren boetes, marktverboden of gevangenisstraf (Rec 34).-Niemand uitgezonderd: de regels gelden voor elke "elektronische communicatiedienst", van open-source chatservers tot versleutelde berichtensystemen en voertuigcommunicatiesystemen (Rec 17, 18, 27.ii).Een wet op massasurveillance, in het geheim opgesteld door onbekende actoren, met bepalingen die verder gaan dan wat we in veel autoritaire regimes zien. En toch voert de Europese Commissie deze door alsof het routinematig beleidswerk is.De Europese Commissie moet dit proces onmiddellijk stopzetten. Geen enkele wet die deze omvang van surveillance mogelijk maakt, vooral niet een wet die in het geheim is opgezet, mag ooit worden aangenomen. Europa mag geen plek worden waar privacy stilletjes achter gesloten deuren sterft.Dit bedreigt de fundamentele rechten van elke burger in de Unie."Bron: