Nederlander die via Google Ads phishingaanvallen uitvoerde veroordeeld

Een Nederlandse man die samen met andere phishingaanvallen uitvoerde via Google Ads en sms-berichten is veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar, waarvan twee voorwaardelijk. Het onvoorwaardelijke deel komt overeen met de tijd die de man al in voorarrest heeft doorgebracht, waardoor hij niet opnieuw de gevangenis in moet.

De verdachte had volgens een organiserende rol bij het uitvoeren van phishingaanvallen. "Hij nam het initiatief voor het maken van de betaalfraudepanels, regelde de bankrekeningnummers van de geldezels en nam deel aan de phishing-acties", aldus de rechter. De verdachte en zijn handlangers verstuurden sms-berichten die van banken afkomstig leken of gebruikten Google Ads om slachtoffers, als die op hun bank zochten, naar phishingsites te lokken.

Met gegevens die slachtoffers op de phishingsites invulden konden de verdachte en zijn handlangers geld van bankrekeningen stelen. In de phishingpanels werden 1183 "entries" aangetroffen die volgens het OM afkomstig waren van slachtoffers. Volgens de rechtbank valt niet met voldoende zekerheid en nauwkeurigheid vast te stellen hoeveel van deze entries personen betreffen die daadwerkelijk zijn opgelicht en hoeveel inloggegevens daarmee zijn verkregen.

"Dat sprake is geweest van 1.183 slachtoffers kan dus niet worden vastgesteld. Wel blijkt uit het dossier dat de verdachte een groot aantal personen heeft opgelicht en daarmee een groot aantal gebruikersnamen, wachtwoorden en/of andere inloggegevens voorhanden heeft gehad", aldus rechter. Het OM stelde ook dat de verdachte zich schuldig had gemaakt aan het witwassen van 420.000 euro. Volgens de rechter kan dit bedrag niet worden bewezen, maar wel een witwasbedrag van 57.000 euro.

"Gelet op de ernst van de strafbare feiten, daarmee samenhangend de langere pleegperiode, de grote hoeveelheid slachtoffers en het hoge schadebedrag, ligt in beginsel een gevangenisstraf in de rede. Desalniettemin heeft de rechtbank ook oog voor de persoonlijke omstandigheden van de verdachte en het tijdsverloop. Verder neemt de verdachte verantwoordelijkheid voor zijn daden en heeft hij spijt betuigd. De rechtbank acht, alles afwegend, een gevangenisstraf voor de duur van drie jaren passend en geboden, met aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht, waarvan twee jaren en 8 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren", oordeelde de rechter. Die legde ook een taakstraf van 280 uur op en wees verschillende vorderingen van slachtoffers toe.