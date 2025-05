Overheid vraagt Meta minder vaak om gegevens van Facebookgebruikers

De overheid heeft Meta vorig jaar minder vaak om gegevens van Facebookgebruikers gevraagd dan het jaar daarvoor. In 2023 deden de Nederlandse autoriteiten 1250 dataverzoeken die op zo'n tweeduizend gebruikers/accounts betrekking hadden. Tevens werden 190 noodverzoeken gedaan. Het gaat dan om verzoeken die zonder juridisch proces worden ingediend. Vervolgens kan Meta naar eigen zeggen vrijwillig ervoor kiezen om data te delen als het denkt dat er een acute dreiging op ernstig lichamelijk letsel of overlijden is. In zo'n 84 procent van de normale dataverzoeken werd data overhandigd. Het kan dan gaan om naam, e-mailadres, creditcardgegevens, transactiedata, registratiedata, ip-adressen of content.

Vorig jaar ontving Meta van de Nederlandse autoriteiten 1112 dataverzoeken, waarmee informatie over 1544 gebruikers/accounts werd gevraagd. Daarnaast deden de autoriteiten 189 noodverzoeken. In zo'n 84 procent van de verzoeken besloot Meta gegevens te overhandigen. Dat blijkt uit het nieuwste transparantierapport van het moederbedrijf van Facebook. Wereldwijd ontving Meta in 2024 ten opzichte van 2023 wel meer dataverzoeken van overheden. Vooral India, Verenigde Staten, Brazilië en Duitsland vragen vaak om gegevens van gebruikers.