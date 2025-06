'Meta volgde zonder toestemming browsegedrag Facebook- en Instagram-gebruikers'

Meta volgde het browsegedrag van Facebook- en Instagram-gebruikers zonder dat die hier toestemming voor hadden gegeven, zo stellen onderzoekers van de Radboud Universiteit en KU Leuven. Ook internetgigant Yandex zou zich hier schuldig aan maken. Op de dag van de publicatie van het onderzoek stopte de Meta-pixel met het versturen van data naar localhost, zo stellen de onderzoekers in een update. De onderzoekers ontdekten dat de Android-apps van Meta en Yandex, waaronder Facebook en Instagram, stilletjes op bepaalde poorten luisteren om zo te kunnen volgen welke websites deze gebruikers in hun browser bezoeken.

De volgmethode combineert de werking van de Android-apps met de Meta- en Yandex-trackingpixels die op miljoenen websites actief zijn. "Deze methode omzeilt de privacybescherming van de permissiecontrole van Android en zelfs de Incognito Mode van browsers, en raakt alle grote Android-browsers", aldus de onderzoekers. Yandex zou de methode al sinds 2017 toepassen, Meta sinds september 2024. Het techbedrijf zou kort na de publicatie van het onderzoek ermee zijn gestopt.

Android laat apps met de Internet-premissie een lokale webserver in de achtergrond starten. Browsers op hetzelfde toestel hebben hier ook toegang toe. "Dit laat JavaScript op webpagina's communiceren met native Android-apps en identifiers en browsegedrag delen, en zo via standaard web API's kortstondige web identifiers aan langdurige mobiele app-identifiers koppelen", aldus de onderzoekers. De Meta-pixel die op miljoenen websites actief is gebruikte deze lokale webserver om browser-identifiers met de Facebook- en Instagram-app op de telefoon te delen. Daarbij werd de data gekoppeld aan het ingelogde account van de gebruiker en vervolgens via de app naar de servers van Meta gestuurd.

"Het fundamentele probleem waardoor deze aanval mogelijk is, is het gebrek aan controle over localhost-communicatie op de meeste moderne platforms. Tot onze openbaarmaking waren Androidgebruikers volledig weerloos tegen de Yandex- en Meta-pixels. Het is mogelijk dat de meeste browserontwikkelaars en platformoperators dergelijk misbruik niet eens in hun dreigingsmodel hebben meegenomen", aldus onderzoeker Narseo Vallina-Rodríguez van de Radboud Universiteit.

De onderzoekers stellen dat er geen bewijs is dat Meta of Yandex deze trackingmogelijkheden aan de websites hebben bekendgemaakt waarop hun trackers draaien of aan de eindgebruikers die deze websites bezoeken. "Niet alleen heeft Meta websitebeheerders niet over deze trackingmethode geïnformeerd, maar het negeerde ook klachten en vragen", stelt onderzoeker Gunes Acar.

Verschillende browserontwikkelaars werken inmiddels aan een oplossing. Zo zou Google Chrome zeer binnenkort met een oplossing moeten komen. "Totdat Google en andere grote browsers met een antwoord komen, is de enige manier om dit misbruik te voorkomen het niet downloaden van apps zoals Facebook of Instagram, alsmede de eerder genoemde Yandex-apps", aldus de onderzoekers.