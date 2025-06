Kamer wil wet tegen 'kill-switches' in zonnepanelen, omvormers en laadpalen

De Tweede Kamer wil dat er een wet komt tegen 'kill-switches' in zonnepanelen, omvormers, laadpalen, warmtepompen en vergelijkbare (consumenten)apparatuur. Een motie van Nieuw Sociaal Contract (NSC) die de regering hiertoe oproept werd gisteren aangenomen.

Volgens NSC-Kamerleden Six Dijkstra en Postma zijn bijna alle zonnepanelen en omvormers in Europa voorzien van een centrale aan- en uitknop bij de leverancier en bevinden veel van deze leveranciers zich in China. "Eén hack of politiek decreet" kan daardoor voor grote problemen zorgen voor de leveringszekerheid van energie in Nederland en de ons omringende landen, aldus de Kamerleden.

Six Dijkstra en Postma vragen de regering in hun motie om via wetgeving vast te leggen dat buitenlandse leveranciers zonnepanelen, omvormers, laadpalen, warmtepompen en vergelijkbare (consumenten)apparatuur niet kunnen in- en uitschakelen. Alle partijen in de Tweede Kamer op FVD na stemden voor de motie. De regering hoeft aangenomen moties niet uit te voeren.