Zweedse toezichthouder onderzoekt Securitas over mogelijk filmen personeel

De Zweedse privacytoezichthouder IMY is een onderzoek naar beveiligingsbedrijf Securitas gestart omdat het mogelijk personeel in surveillancewagens zou filmen. IMY zegt informatie te hebben ontvangen dat personeel in meerdere Zweedse steden tijdens hun werk gefilmd zou zijn. De toezichthouder wil nu kijken of dit inderdaad het geval is en of het bedrijf hiervoor een geldige grondslag heeft.

Daarnaast zal IMY onderzoeken of Securitas personeel over het filmen heeft ingelicht en of filmbeelden op een veilige wijze worden opgeslagen. Securitas moet ook laten weten of het een camerasysteem gebruikt om te kijken of de bestuurder rookt, zijn mobiele telefoon gebruikt, hard remt of optrekt, bochten scherp neemt, oplet in het verkeer of ander gedrag vertoont. De Zweedse privacytoezichthouder heeft de manier waarop werkgevers persoonlijke data van hun personeel verwerken één van de prioriteiten van dit jaar gemaakt.