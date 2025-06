Reuters: Coinbase wist in januari al van datalek met klantgegevens

Cryptobeurs Coinbase wist al in januari van een datalek met klantgegevens bij een helpdeskbedrijf dat verbonden is met een veel groter datalek, zo meldt persbureau Reuters op basis van meerdere bronnen. Op 15 mei maakte Coinbase via een blogposting bekend dat het gegevens van 70.000 klanten had gelekt, waarvan een deel ook was opgelicht. Malafide helpdeskmedewerkers hadden de klantgegevens aan criminelen verstrekt. Die gebruikten de data om klanten op te lichten en Coinbase af te persen.

Voormalige medewerkers van het helpdeskbedrijf waar Coinbase gebruik van maakt laten aan Reuters weten dat de cryptobeurs al in januari van een datalek bij het bedrijf wist. Een medewerker werd toen betrapt toen ze met haar privételefoon foto's van haar werkcomputer maakte. Volgens de bronnen werd Coinbase meteen ingelicht. Een aantal dagen na het incident werden driehonderd medewerkers van het helpdeskbedrijf ontslagen, waarbij ook beschuldigingen van fraude als reden werd genoemd.

Het helpdeskbedrijf laat in een verklaring weten dat het begin dit jaar twee medewerkers heeft ontslagen omdat die illegaal gegevens van een niet nader genoemde klant bekeken. "We hebben deze activiteit meteen aan de klant gemeld. We denken dat deze twee personen waren gerekruteerd door een grotere gecoördineerde criminele campagne tegen deze klant, die ook een aantal andere providers heeft geraakt die diensten aan deze klant bieden."

Een bron stelt tegenover Reuters dat de klant waar het helpdeskbedrijf het over heeft Coinbase is. De naam van het helpdeskbedrijf dook vorige week ook op in een rechtszaak. Een gedupeerde Coinbase-klant stelt dat het bedrijf persoonlijke gegevens van Coinbase-klanten niet goed had beschermd en zo konden worden gestolen. Coinbase-klanten lopen daardoor nu risico op diefstal en kidnappings, aldus de aanklacht.

Coinbase laat aan Reuters weten dat het incident kortgeleden is ontdekt en het alle banden met het betrokken helpdeskpersoneel heeft verbroken. De cryptobeurs schat dat het incident tussen de 180 en 400 miljoen dollar schade heeft veroorzaakt. Een deel van dat bedrag betreft het vergoeden van klanten die met de gestolen data zijn opgelicht.