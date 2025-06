Pornosites in Frankrijk uit protest tegen leeftijdsverificatie niet toegankelijk

Verschillende bekende pornosites zijn in Frankrijk niet meer toegankelijk uit protest tegen verplichte leeftijdsverificatie, zo meldt Le Monde. Het gaat om de websites Pornhub, YouPorn en RedTube, die alle drie eigendom zijn van het bedrijf Aylo. Vanaf 7 juni zijn pornosites in Frankrijk verplicht om de leeftijd van hun bezoekers te verifiëren. Voorheen moesten gebruikers zelf aangeven of ze volwassen zijn of niet. Straks vindt de verificatie plaats door middel van een creditcard of identiteitsbewijs.

Het Franse RFI meldt dat er gebruik wordt gemaakt van "dubbele anonimiteit". De pornosite ontvangt alleen een bevestiging dat de gebruiker volwassen is of niet. De provider die de leeftijdscontrole uitvoert weet wie de gebruiker is, maar niet welke website die bezoekt. Aylo stelt dat het geen tegenstander van leeftijdsverificatie is, maar dat dit moet plaatsvinden op het niveau van de smartphone of computer, zodat de verantwoordelijkheid bij Apple, Microsoft of Google komt te liggen.

Volgens één van de eigenaren van Aylo is de Franse wetgeving die de leeftijdsverificatie verplicht gevaarlijk, mogelijk privacyschendend en niet effectief. De Franse staatssecretaris voor Digitale Technologieën, Clara Chappaz, heeft geen probleem als de pornosites in kwestie op zwart blijven. "Ik wens ze veel succes!", laat ze op X weten. "Als deze sites liever uit Frankrijk vertrekken dan onze kinderen te beschermen, hebben ze hier niets te zoeken."