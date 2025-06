Thunderbird gaat servers voor eigen e-maildienst in EU hosten

Thunderbird gaat de servers voor de eigen e-maildienst in de EU hosten. Daarnaast wordt er gebruikgemaakt van encryption at rest. Dat hebben de ontwikkelaars vandaag aangekondigd. Verdere details over deze zaken zijn niet gegeven. behalve dat encryption at rest "voor veel van onze gebruikers waarschijnlijk superbelangrijk zal zijn", aldus de onderzoekers. Eerder werd al bekend dat de code van de nieuwe e-maildienst volledig open source zal zijn. Gebruikers kunnen straks kiezen uit een e-mailadres eindigend op tb.pro of thundermail.com.

Thunderbird Pro bestaat uit vier diensten, namelijk een agenda genaamd Appointment, e-maildienst Thundermail, bestandsuitwisselingsdienst Send en AI-dienst Assist. Via Send kunnen gebruikers grote bestanden via e-mail uitwisselen. De ontvanger van de e-mail ontvangt dan een downloadlink om het bestand van de servers van Thunderbird te downloaden. Volgens Thunderbird zijn bestanden die via Send worden uitgewisseld end-to-end versleuteld. Verder is er de mogelijkheid om bestanden met een wachtwoord te beveiligen en bestanden te laten verlopen.

Assist moet gebruikers helpen bij het opstellen, controleren, lezen en begrijpen van e-mails. Bijvoorbeeld door samenvattingen te maken of opgestelde e-mails te "lezen". Vooralsnog zullen er in het begin alleen betaalde abonnementen van Thundermail beschikbaar komen. Zodra er voldoende betalende gebruikers zijn zal Thunderbird ook een beperktere, gratis versie aanbieden. Vandaag is er een video van Thunderbird online gekomen waarin de ontwikkelaars meer informatie over de dienst geven. Een bètatest van Thunderbird Pro zal deze zomer starten.