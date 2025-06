Brussel houdt identiteit van personen achter 'Going Dark' groep geheim

De Europese Commissie houdt de identiteit van personen achter de High-Level Group (HLG) 'Going Dark', die pleitte voor het invoeren van encryptie-backdoors, geheim. Via FragDenStaat was om informatie over deze groep gevraagd. Eén van de door Brussel verstrekte documenten betrof deelnemers aan het eerste overleg. Alle namen waren echt zwartgelakt (pdf). Alleen het land van herkomst is zichtbaar. Zo blijkt dat er vier personen uit Nederland hebben deelgenomen.

De High-Level Group (HLG) 'Going Dark' werd door de Europese Commissie opgericht en bestaat uit afgevaardigden van nationale opsporingsdiensten met als doel het bespreken van 'toegang tot data voor effectieve rechtshandhaving'. 'Going Dark' is de term die opsporingsdiensten gebruiken voor het niet kunnen benaderen van gegevens door encryptie. Iets dat volgens beveiligingsexperts misplaatst is.

De adviesgroep publiceerde vorig jaar een adviesrapport met 42 aanbevelingen. Daarin werd onder ander gepleit voor het invoeren van encryptie-backdoors en een nieuwe Europese bewaarplicht. Naar aanleiding van het rapport stuurde een coalitie van meer dan vijftig burgerrechtenbewegingen, privacyorganisaties en techbedrijven een open brief naar de Europese ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken om encryptie en privacy te respecteren.

Dat de Europese Commissie de namen niet openbaar maakt zorgt voor felle kritiek op Reddit en Hacker News. "Dit gaat voorbij satire. Een zwartgelakte lijst van mensen die tegen de privacy van anderen zijn", aldus één van de meer dan duizend reacties op Reddit.