FBI: miljoenen Android-apparaten besmet met Badbox-malware

Miljoenen Android-apparaten wereldwijd zijn geïnfecteerd met de Badbox-malware en worden voor allerlei criminele activiteiten gebruikt, aldus de FBI. De malware wordt vooraf geïnstalleerd, nog voordat gebruikers het apparaat aanschaffen, of de infectie vindt plaats als onderdeel van de eerste configuratie, waarbij het systeem automatisch de besmette software downloadt.

Badbox kan aanvullende malware op het systeem installeren en allerlei informatie en gegevens buitmaken, waaronder 'two-factor keys'. Dat liet de Duitse overheid eerder weten. Daarnaast worden besmette Android-apparaten gebruikt voor advertentiefraude en residentiële proxies. Criminelen laten hun aanvallen via deze apparaten lopen. Dit heeft als voordeel dat de aanval afkomstig lijkt van een lokaal of niet verdacht ip-adres van een thuisgebruiker.

De FBI roept het publiek op om te controleren of hun Android IoT-apparaten mogelijk zijn besmet en adviseert verdachte apparaten van het netwerk te verwijderen. Verdachte signalen zijn onder andere onverwacht of verdacht internetverkeer en het verplicht uitschakelen van Google Play Protect. De FBI adviseert dan ook het monitoren van het netwerkverkeer thuis. Onder de besmette Android-apparaten bevinden zich streaming-apparaten, digitale projectors, infotainmentsystemen, digitale fotolijstjes en andere producten, die voornamelijk in China zijn gemaakt, zo stelt de Amerikaanse opsporingsdienst .