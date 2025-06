NL-Alert sinds vorig jaar september voorzien van geofencing

NL-Alert is sinds vorig jaar september voorzien van geofencing om burgers nauwkeurig voor noodsituaties te kunnen waarschuwen, zo heeft demissionair minister Van Weel van Justitie en Veiligheid laten weten op vragen van de vaste commissie voor Digitale Zaken. Geofencing moet ervoor zorgen dat NL-Alert burgers alleen in de buurt van bijvoorbeeld een ramp een bericht stuurt en er geen berichten gaan naar mensen die zich niet direct in de buurt bevinden.

Met NL-Alert informeert de overheid burgers over rampen, incidenten en andere noodsituaties. NL-Alert maakt gebruik van cell broadcast, een techniek om tekstberichten via de zendmasten van alle providers uit te zenden. De alarmdienst is gebaseerd op technologie die door internationale standaardisatie-instituten voor publieke waarschuwingssystemen wordt opgesteld.

Geofencing maakt het mogelijk om berichten naar alleen gebruikers in een bepaald gebied te sturen. Oorspronkelijk was NL-Alert niet van deze technologie voorzien. Dit kwam doordat de toenmalige technologie geen kleinere gebieden dan het bereik van een cel in een mobiel communicatienetwerk kon adresseren. Dit speelde met name in het platteland, omdat deze cellen hier relatief groot zijn. Een aantal jaren geleden werd het plan aangekondigd om NL-Alert wel van geofencing te voorzien. Dat heeft inmiddels ook plaatsgevonden.

"Voor de implementatie van geofencing in NL-Alert zijn door de beheerder van NL-Alert (Landelijke Meldkamer Samenwerking) tests uitgevoerd met onder andere mobiele telefoon providers. Het doel van deze tests was om vast te stellen dat geofencing (op iPhone en Androidtoestellen) op de netwerken van de mobiele telefonie providers en de broker van NL-Alert goed functioneert, en om waar nodig verbeteringen door te voeren. Dit heeft geleid tot het advies om begin september 2024 geofencing te implementeren in NL-Alert", aldus Van Weel.

De bewindsman voegt toe dat er ook een vervolgtraject loopt voor de doorontwikkeling van geofencing. Dit zou ervoor moeten zorgen dat berichten naar nog kleinere uitzendgebieden kunnen worden gestuurd, met een grootte vanaf 200 bij 200 meter. Afgelopen maandag werd het halfjaarlijkse testbericht van NL-Alert verstuurd.