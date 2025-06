VS meldt actief misbruik van kritiek lek in Erlang Erlang/OTP SSH Server

Aanvallers maken actief misbruik van een kritieke kwetsbaarheid in Erlang Erlang/OTP SSH Server, zo waarschuwt het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security. De impact van het beveiligingslek (CVE-2025-32433) is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 10.0.

Erlang is een programmeertaal en OTP is een verzameling Erlang libraries. Erlang/OTP biedt een ingebouwde SSH client en daemon. Het Secure Shell Protocol (SSH Protocol) is een protocol dat gebruikers op een beveiligde manier op bijvoorbeeld servers laat inloggen of op afstand machines beheren. Het beveiligingslek bevindt zich in het verwerken van SSH-protocolberichten. Hierdoor kan een aanvaller ongeautoriseerde toegang tot kwetsbare SSH-servers krijgen en zonder geldige inloggegevens willekeurige commando's op de server uitvoeren.

Verschillende leveranciers en producten maken gebruik van Erlang/OTP SSH Server, waaronder Cisco. Updates voor het probleem zijn sinds april beschikbaar. Eerder waarschuwde securitybedrijf Horizon3 al dat misbruik van het beveiligingslek eenvoudig is. Het. Securitybedrijf Qualys berichtte eind april dat er meer dan twee miljoen publiek beschikbare doelwitten zijn. Volgens het CISA vindt misbruik nu ook plaats, maar het Amerikaanse cyberagentschap geeft geen details over de waargenomen aanvallen.