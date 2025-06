Nationaal Cyber Security Centrum telt inmiddels ruim 500 medewerkers

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) telt inmiddels ruim 500 medewerkers, zo heeft demissionair minister Van Weel van Justitie en Veiligheid laten weten. Het NCSC gaat samen met het Digital Trust Center (DTC) en het Cyber Security Incident Response Team voor digitale diensten (CSIRT-DSP) en zal zo het 'cyberloket' zijn voor overheidsdiensten, vitale organisaties en bedrijven, aldus de bewindsman.

Van Weel reageerde op vragen van burgers over het NCSC. Sinds 2017 organiseert de Tweede Kamer na Verantwoordingsdag de zogenaamde V-100. De V staat voor ‘Verantwoording’ en het getal 100 staat voor de honderd burgers die worden uitgenodigd door de Kamer om vragen over de jaarverslagen van de ministers te stellen.

Eind mei organiseerde de commissie voor de Rijksuitgaven in de Tweede Kamer wederom een V-100-evenement. Gedurende deze dag hebben acht groepen van burgers die, al dan niet als ondernemer, te maken hebben met publieke dienstverleners de jaarverslagen van de ministeries bestudeerd en daar vragen over gesteld. In het geval van het ministerie van Justitie en Veiligheid konden er vragen over het NCSC worden gesteld.

Het NCSC heeft als primaire taak om vitale aanbieders en organisaties binnen de rijksoverheid te informeren en adviseren over digitale dreigingen en incidenten én daarvoor analyses en technisch onderzoek te verrichten. Daarnaast publiceert de overheidsinstantie ook adviezen en waarschuwingen voor het publiek. Van Weel kreeg onder andere de vraag hoe hij de "wens uit het veld" ondersteunt om één loket te hebben voor het melden en oplossen van digitale incidenten.

De minister stelt dat het NCSC DTC en CSIRTDSP worden samengevoegd tot n nationale cyberautoriteit. "Daarnaast wordt er meer samenhang gecreëerd tussen bestaande schakelorganisaties door integratie waar nuttig te stimuleren. Voor alle bestaande sectorale Computer Emergency Response Teams (CERT's) en CSIRT's wordt daarom door de Rijksoverheid verkend in hoeverre meer samenwerking samenhang of samenvoeging met het NCSC toegevoegde waarde heeft", voegt de bewindsman toe

Van Weel werd ook gevraagd naar het aantal medewerkers bij het NCSC en de taken en activiteiten die ze uitvoeren. "Bij het NCSC werken momenteel ruim 500 medewerkers. Dat zijn medewerkers in vaste dienst met een tijdelijk contract en extern ingehuurde medewerkers. Alle medewerkers dragen direct of indirect bij aan de wettelijke taken en de maatschappelijke opgave van het NCSC. Vanwege de samenhang van de werkzaamheden is het onmogelijk om een onderscheid te maken op het niveau van individuele taken of activiteiten", luidt het antwoord.